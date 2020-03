ZNP pozdravlja ukrepe vlade za pomoč ljudem in podjetjem, pozivajo pa k odgovornemu poročanju

Ljubljana, 26. marca - Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) pozdravlja napovedane ukrepe vlade za pomoč ljudem in podjetjem. Mnogi zaposleni v medijih svoje delo opravljajo kot samozaposleni, zato jim bodo ukrepi pomagali prebroditi najhujše, so zapisali. Opozorili so, da velja razmisliti še o pomoči prekarnim delavcem. Medije pa pozivajo k odgovornemu poročanju.