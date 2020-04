V Združenju novinarjev in publicistov pritrjujejo vsebini vladne depeše Svetu Evrope

Ljubljana, 14. aprila - Na vsebino vladne depeše Svetu Evrope o stanju v slovenskem medijskem prostoru se je ob današnji obravnavi na skupni seji odborov DZ za kulturo in za zunanje zadeve odzvalo tudi Združenje novinarjev in publicistov, ki meni, da je vsebina depeše faktografsko precej točna in opozarja na ključne probleme domačega medijskega prostora.