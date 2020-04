Stroka poziva: Naj bo epidemija priložnost za potrebne rešitve v zdravstvenem sistemu

Ljubljana, 29. aprila - Epidemija novega koronavirusa je po oceni zdravstvenih strokovnjakov v Sloveniji razkrila številne slabosti zdravstvene oskrbe, kot so kadrovska podhranjenost domov za starejše in neurejenost področja paliativne oskrbe. Pozivajo, naj bodo zaradi epidemije razgaljenje težave priložnost za premislek in potrebne izboljšave v zdravstvenem sistemu.