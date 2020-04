Hojs z župani jugovzhodnih občin o obmejni problematiki

Rogatec, 24. aprila - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se bo danes v Rogatcu srečal s tamkajšnjim županom in župani še petih jugovzhodnih občin, ki ga bodo seznanili z obmejno in prometno problematiko, med drugim je pričakovati tudi pogovor o migracijah. Nato bo obiskal še mejni prehod Dobovec in se tam srečal s policisti.