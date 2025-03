Tunis, 18. marca - Pred obalo Tunizije so v več operacijah rešili 612 migrantov in našli 18 trupel, so v ponedeljek sporočili iz obalne straže. Ladje z migranti je prevrnilo oz. so se pokvarile, med rešenimi so tudi otroci in ženske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.