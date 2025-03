V prvih dveh mesecih skoraj 4000 manj nedovoljenih migracij kot lani v tem času

Ljubljana, 17. marca - Policija je v prvih dveh mesecih letošnjega leta obravnavala 2386 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je skoraj 4000 manj kot v enakem obdobju lanskega leta (6353). Najpogosteje so bili obravnavani državljani Afganistana, Maroka in Bangladeša, precej manj pa je Sircev, ki so bili lani v veliki večini.