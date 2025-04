V brodolomu čolna blizu Grčije umrli štirje prebežniki

Atene, 3. aprila - V brodolomu čolna z okoli 30 migranti blizu grškega otoka Lezbos v Egejskem morju so danes umrli štirje prebežniki, je sporočila grška obalna straža. Rešili so jih 23, iskanje morebitnih preživelih se nadaljuje, so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.