Sviz in predstavniki dijakov za vključenost v odločanje o izvedbi mature

Ljubljana, 23. aprila - V DOS in šolskem sindikatu Sviz so izrazili protest zaradi po njihovi oceni pomanjkljive vključenosti v odločanje o izvedbi mature. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je pojasnila, da so bili predstavniki sindikata vključeni v razpravo o izvedbi mature, priznala pa, da jih ni bilo na sestanku o povsem tehničnih vidikih izvedbe.