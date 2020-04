Podjetja večinoma izplačala dodatke, nekatera o višini regresa še niso odločila

pripravil Jure Bernard

Ljubljana, 22. aprila - Nekatera večja podjetja v Sloveniji so oz. bodo zaposlenim za delo v času epidemije izplačala dodatke, in sicer bodisi krizni dodatek po interventnem zakonu ali svoje dodatke, nekatera tudi oboje, so STA povedali v podjetjih. Del jih je regres že izplačal, del pa odločitve o njegovi višini še ni sprejel.