Iz opozicije kritike tudi na osnutek drugega protikoronskega zakona

Ljubljana, 20. aprila - Del opozicije, ki je bil bil kritičen že do prvega protikoronskega zakona, je nezadovoljen tudi z osnutkom predloga drugega protikoronskega zakona, s katerim želi vlada reševati likvidnostne težave podjetij. Poslanci LMŠ, SD in Levice so danes opozorili na nekatere "še vedno pozabljene skupine državljanov" in pa na nejasnosti glede poroštev.