Vlada podaljšala veljavnost vozniških in prometnih dovoljenj ter prepoved tehničnih pregledov

Ljubljana, 15. aprila - Vlada je na današnji dopisni seji izdala odlok, ki podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj do 17. junija. Do takrat je podaljšala tudi veljavnost prometnih dovoljenj, medtem ko bo prepoved izvajanja tehničnih pregledov do 17. maja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje po dopisni seji vlade.