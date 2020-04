Von der Leynova: Z rezervacijo počitnic še počakajte

Berlin/Bruselj, 12. aprila - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen spričo pandemije novega koronavirusa ljudem svetuje, naj z rezervacijo poletnih počitnic še počakajo. "Svetujem, da s takšnimi načrti še počakate. Za julij in avgust trenutno ne more nihče dati zanesljivih napovedi," je dejala v pogovoru za nemški časnik Bild am Sonntag.