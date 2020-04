Bolnišnice in domovi za starejše dobili 17.000 zaščitnih mask

Ravne na Koroškem/Jesenice, 10. aprila - Skupina SIJ je danes lokalnim bolnišnicam in domovom za ostarele podarila 17.000 zaščitnih kirurških mask. Od tega so 7000 mask predali bolnišnicam v Kranju, Slovenj Gradcu in na Jesenicah, na območju katerih so proizvodni obrati družbe in živi večina njihovih zaposlenih, so sporočili iz družbe.