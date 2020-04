Informacijska pooblaščenka opozarja na pomanjkljive podatke o aplikaciji za sledenje okuženim občanom

Ljubljana, 10. aprila - Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik v mnenju o aplikaciji za sledenje posameznikom, okuženim z novim koronavirusom, pravi, da so doslej predstavljeni podatki pomanjkljivi in da za natančnejšo opredelitev potrebuje oceno učinkov s tehničnimi parametri glede na cilje, ki jih zasleduje in z vidika sorazmernosti.