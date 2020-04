V Slovenijo bo drevi prispelo še sedem ton zaščitne opreme iz Kitajske

Ljubljana, 10. aprila - Na brniškem letališču bo drevi okoli 23. ure pristalo posebno letalo iz kitajskega mesta Qingdao, ki bo pripeljalo več kot sedem ton medicinske in ostale zaščitne opreme, so sporočili z zunanjega ministrstva. Gre za prvega v vrsti posebnih transportnih letov, ki jih organizira Zavod RS za blagovne rezerve, so dodali.