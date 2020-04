Lionsi obdarili 336 družin in razdelili 15.000 zaščitnih mask

Ljubljana, 10. aprila - V obdobju pandemije novega koronavirusa so se pred velikonočnimi prazniki aktivirali tudi Lionsi Slovenija in v celjski regiji obdarili 336 družin s 786 otroci. Razdelili pa so tudi 15.000 zaščitnih mask domovom za ostarele in pobiralcem hrane v okviru projekta Donirana hrana, so sporočili iz omenjene organizacije.