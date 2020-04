Kaufland na Hrvaškem odkupil skoraj 3000 ton sadja in zelenjave

Zagreb, 12. aprila - Nemški trgovec Kaufland je od začetka marca do sredine prejšnjega tedna na Hrvaškem od proizvajalcev kmetijskih izdelkov odkupil skoraj 3000 ton sadja in zelenjave, so sporočili iz hrvaške podružnice Kauflanda. Spomnili so, da so zainteresirani tudi za sodelovanje z majhnimi kmetijskimi proizvajalci.