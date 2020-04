V domovih starejših iščejo rešitve za primer pojava covida-19 pri stanovalcih

Vrhnika/Ljubljana, 2. aprila - Z vdorom novega koronavirusa med stanovalce se soočajo v več domovih za starejše. Najresneje je v petih domovih po državi, kjer imajo od 10 do 85 okuženih. Medtem pa v domovih, kjer so še "varni", snujejo načrte za primer pojava okužbe v njihovi ustanovi. Na Vrhniki sta vodstvi doma in občine zastavili strategijo, končno besedo prepuščajo NIJZ.