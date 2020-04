V sredo aktiviranih skupaj 2976 pripadnikov sil za zaščito in reševanje

Ljubljana, 2. aprila - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani člani Civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V sredo je bilo na vseh ravneh angažiranih 2976 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, od tega 139 na ravni države, 70 na ravni regije in 2767 na ravni občin, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje.