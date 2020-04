SDH nadzornike državnih družb pozval k odpovedi 30 odstotkom prejemkov

Ljubljana, 1. aprila - Slovenski državni holding (SDH) je ob epidemiji novega koronavirusa, ki negativno vpliva na celotno družbo, v torek člane nadzornih svetov in neizvršne člane upravnih odborov družb z državnim deležem pozval, naj se za čas epidemije odpovedo 30 odstotkom svojih prejemkov. To so že storili tudi nadzorniki SDH.