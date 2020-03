Mejni prehod Holmec od četrtka zaprt, za delavce to pomeni precej daljšo pot

Holmec, 31. marca - Avstrijski varnostni organi so slovenske obvestili, da bo mejni prehod Holmec od 2. aprila zaprt do nadaljnjega, so danes sporočili s Policijske uprave Celje. To za delavce, ki se dnevno vozijo na delo v Avstrijo iz Mežiške doline, pomeni precej daljšo pot v službo. Na Koroškem ostajata s časovnimi omejitvami odprta le še prehoda Vič in Radelj.