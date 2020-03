Ljubljanski redarji minuli konec tedna izrekli 117 opozoril zaradi zbiranja na javnih mestih

Ljubljana, 31. marca - Minuli konec tedna je lepo vreme v Ljubljani privabilo številne prebivalce na prosto, pri čemer zaradi omejevanja širjenja koronavirusa velja prepoved zbiranja na javnih mestih. Med petkom in nedeljo so redarji izrekli 117 opozoril osebam, ki so se zadrževale predvsem na igralih in telovadnicah na prostem, so za STA pojasnili na mestni občini.