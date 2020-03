Varuh človekovih pravic: Nujnost nekaterih ukrepov v protikoronskem zakonu vprašljiva

Ljubljana, 30. marca - Pri Varuhu človekovih pravic so poudarili, da niso bili vključeni v pripravo t. i. protikoronskega zakona. Prav tako niso imeli možnosti posredovanja mnenj oz. stališč, tudi glede tistih ureditev, ki zadevajo varstvo človekovih pravic, so zapisali v sporočilu za javnost. Obenem so opozorili, da je težko utemeljiti nujnost vseh predvidenih ukrepov.