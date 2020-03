Klinični psiholog: Dlje kot bodo trajale trenutne razmere, intenzivnejše bodo psihične posledice

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 31. marca - Stanje zaradi epidemije in ukrepov za zajezitev okužb s koronavirusom ne bo kratkotrajno in lahko pusti posledice na psihičnem zdravju, je za STA izpostavil klinični psiholog in direktor ljubljanske psihiatrične klinike Bojan Zalar. "Dlje kot bodo trenutne razmere trajale, intenzivnejše bodo psihične posledice v obsegu in intenziteti," opozarja.