V obvladovanje epidemije bodo vključeni tudi vsi pripravniki s področja zdravstvene dejavnosti

Ljubljana/Brdo pri Kranju, 27. marca - Vlada je sprejela odlok, s katerim vse zdravstvene delavce in sodelavce, ki se usposabljajo za opravljanje posameznega zdravstvenega poklica in so vključeni v sistem zdravstva, vključi še v izvajanje ukrepov za obvladovanje epidemije novega koronavirusa. Delo bodo opravljali pod nadzorom in odgovornostjo mentorja, ki jim ga bo določil delodajalec.