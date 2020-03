Odmera davka na promet nepremičnin poteka neprekinjeno

Ljubljana, 27. marca - Odmera davka na promet nepremičnin se šteje za nujno zadevo, zato procesni roki in roki za izpolnitev obveznosti niso prekinjeni, so danes zagotovili na Fursu. Finančni uradi se po njihovih navedbah trudijo, da bi bile odmere opravljene v najkrajšem možnem času in da se zaradi vpliva koronavirusa njihovi roki ne bi podaljševali.