Zaradi koronavirusa zapirajo letališči v londonskem Cityju in pariškem Orlyju

London/Pariz, 25. marca - Vodstvo letališča v londonskem Cityju je sporočilo, da od danes do konca aprila ustavlja ves promet. Kot so pojasnili, so razlog nepredvidljive razmere ob pandemiji novega koronavirusa. S koncem marca bo svoja vrata zaprlo tudi pariško letališče Orly, poroča francoska tiskovna agencija AFP.