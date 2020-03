Zaradi praznih cest ne smemo pozabiti na upoštevanje prometnih predpisov

Ljubljana, 27. marca - Promet na cestah je v zadnjih dneh zaradi epidemije in v nekaterih delih države deloma zaradi zimskih razmer manj gost. A prazne in bolj pretočne ceste so lahko varljive, zaradi trenutnih razmer pa smo tudi manj zbrani in pozorni, svari agencija za varnost prometa. Če se že podamo na neodložljivo pot, bodimo še dodatno previdni, so pozvali.