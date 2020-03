Ob robu boja s koronavirusom politična obračunavanja med Janšo in Šarcem

Ljubljana, 21. marca - Ob robu sprejemanja ukrepov proti širjenju koronavirusa in za ublažitev posledic epidemije se kljub nekaterim sporočilom o enotnosti in konstruktivnosti politike odvijajo politična obračunavanja, zlasti med aktualnim in nekdanjim premierjem. Janez Janša očita Marjanu Šarcu počasnost ukrepov, slednji mu vrača, da je postal žrtev lastne propagande.