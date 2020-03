Netflix in Youtube znižujeta privzeto ločljivost pretočnih vsebin

Bruselj, 20. marca - Ameriška ponudnika pretočnih in drugih video vsebin Netflix in Youtube bosta znižala privzeto ločljivost pretočnih vsebin v Evropi, da bi zmanjšala obremenitev spleta, sta sporočila danes. Zaradi pandemije koronavirusa se mnogi Evropejci v času zadrževanja doma po zabavo obračajo na splet, zato so povezave močno obremenjene.