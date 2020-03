EU opozarja na spletno prodajo ponaredkov in zavajanje

Bruselj, 19. marca - Od začetka izbruha covida-19 naraščata pojava spletne prodaje ponarejenih izdelkov, ki naj bi preprečili ali zdravili okužbo s koronavirusom, in zavajajoče prodaje po plenilskih cenah, so danes poudarili v Evropski komisiji. Nepošteni trgovci med drugim ponujajo maske, kape in razkužila.