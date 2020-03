Pošta Slovenije v času epidemije prilagaja delovne čase poslovalnic

Maribor, 18. marca - Pošta Slovenije je zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom in zaščito zaposlenih sprejela dodatne ukrepe in med drugim prilagodila delovne čase svojih poslovalnic. Ob tem uporabnike storitev pozivajo, da gredo na pošto samo v primeru, če je to zares nujno, ter se vzdržijo spletnega nakupovanja nenujnih stvari.