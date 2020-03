Tudi na Gorenjskem pomanjkanje zaščitnih sredstev

Kranj/Tržič, 17. marca - Na Gorenjskem poteka intenzivno sodelovanje uprave za zaščito in reševanje, regijske civilne zaščite in občin. Pripravljajo seznam številk, na katere lahko za pomoč pokličejo občani, in se pripravljajo za primer, če bi bila slučajno za kakšno območje razglašena karantena. Največ težav je sicer trenutno s pomanjkanjem zaščitnih sredstev.