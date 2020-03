Revoz drevi začasno zaustavlja proizvodnjo

Novo mesto, 17. marca - Vodstvo novomeške tovarne Revoz se je glede na trenutno dogajanje, povezano s širjenjem novega koronavirusa, in v skrbi za zdravje zaposlenih odločilo, da drevi ob 22. uri zaustavi proizvodnjo. Sodelavce so pozvali, da ostanejo doma in sledijo navodilom pristojnih državnih organov.