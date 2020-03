Vlada sprejela odlok o Svetu za nacionalno varnost

Ljubljana, 16. marca - Vlada je na dopisni seji sprejela odlok o Svetu za nacionalno varnost, s katerim ureja njegovo sestavo in določena vprašanja njegovega delovanja. Odlok med drugim predvideva, da se v vojnih in izrednih razmerah svet preoblikuje v Državni operativni štab obrambe v skladu z določbami zakona o obrambi, so navedli v sporočilu po seji vlade.