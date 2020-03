Škerbinc prevzel vodenje sil Slovenske vojske

Vrhnika, 16. marca - Brigadir Miha Škerbinc je danes v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki prevzel vodenje sil Slovenske vojske, so sporočili z ministrstva za obrambo. V nagovoru je napovedal, da bo delovanje sil organiziral tako, da bo omogočalo učinkovito, vzdržno in pričakovano podporo državi pri preprečevanju širjenja koronavirusa in obvladovanju situacije.