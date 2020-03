Psihoterapevtka Bončina: Za boljše počutje v izolaciji pomembni dnevni plan, prava prehrana in telesna aktivnost

Ljubljana, 16. marca - Razširjanje koronavirusa in samoizolacija pri ljudeh povzročata strah in stres. Prav tako je ovirano njihovo gibanje in pravilna presnova. Psihoterapevtka Tina Bončina je za STA zato podala nekaj nasvetov za dobro počutje in razvedritev. Med drugim je poudarila pomembnost dnevnega plana, prave prehrane in telesne aktivnosti.