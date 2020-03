Glasovanje o novi vladi: 52 za, 31 proti

Ljubljana, 13. marca - Ministrsko ekipo 14. slovenske vlade, ki jo bo vodil Janez Janša, je v današnjem glasovanju v DZ podprlo 52 poslank in poslancev, 31 je bilo proti. Rezultat je pričakovan, saj ima koalicija SDS, SMC, NSi in DeSUS 48 poslancev, a je poslanec SMC Jani Möderndorfer vladi že večkrat odrekel podporo. Za so bili še v SNS in poslanca narodnih skupnosti.