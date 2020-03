Kandidatki za ministrico Heleni Jaklitsch zelena luč komisije DZ

Ljubljana, 13. marca - Ohranjanje slovenskega jezika ter skrb za mlajše generacije in povezovanje s slovenskimi znanstveniki v tujini so bile teme, ki so prevladovale na današnjem zaslišanju kandidatke za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklitch pred pristojno komisijo DZ. Kandidatka je dobila zeleno luč komisije.