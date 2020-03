Kandidatki za ministrico Heleni Jaklitsch zelena luč komisije DZ

Ljubljana, 13. marca - Kandidatka za ministrico brez resorja, pristojno za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je uspešno prestala današnje zaslišanje pred komisijo DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu. Da je bila predstavitev kandidatke ustrezna, je glasovalo sedem članov komisije, trije so bili proti.