Planinska zveza priporoča, naj pohodniki izbirajo manj obljudene planinske poti

Ljubljana, 13. marca - Zaradi vedno več okuženih s koronavirusom sars-cov-2 in obolelih za boleznijo covid-19 so bili tudi v planinski organizaciji prisiljeni k sprejetju različnih ukrepov in preventivnih dejanj. Vodstvo Planinske zveze Slovenije je izdalo priporočilo, da pohodniki izbirajo manj obljudene planinske poti.