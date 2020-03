Černač za pospešitev črpanja evropskih sredstev

Ljubljana, 13. marca - Kandidat za ministra za kohezijo Zvonko Černač je pred člani odborov DZ za gospodarstvo in za zadeve EU ugotovil, da stanje na področju črpanja evropskih sredstev ni dobro. "Moja naloga bo, da bomo do konca leta 2023 počrpali vsa sredstva iz obstoječe finančne perspektive in pravočasno pripravili podlage za črpanje v novi," je dejal.