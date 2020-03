Kozlovičeva prepričala večino na odboru DZ

Ljubljana, 12. marca - Člane odbora za pravosodje so na današnji predstavitvi kandidatke za pravosodno ministrico Lilijane Kozlovič med drugim zanimali njeni pogledi na izjave drugih ministrskih kandidatov, povezane s pravosodjem. Spraševali so jo tudi o mnenju glede sovražnega govora, redefinicije posilstva, imenovanja sodnikov, ukinitvi sodne preiskave in še marsičem.