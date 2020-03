Vmesno poročilo: Pri prenosu terjatev na DUTB tudi sumi kaznivih dejanj

Ljubljana, 12. marca - Pri prenosu terjatev na DUTB v okviru sanacije bančnega sistema je prišlo do več nepravilnosti in sumov storitve kaznivih dejanj. Dogajali so se pritiski na odločevalce, nekatera dejanja so imela tudi finančne posledice, v vmesnem poročilu ugotavlja parlamentarna preiskovalna komisija. DZ predlaga, naj s poročilom naznani sum zlorabe položaja.