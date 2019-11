Jazbec za vladno poplačilo škode nepoučenim podrejencem

Ljubljana, 25. novembra - Nekdanji guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec je pred preiskovalno komisijo DZ danes pojasnjeval svoj pogled na sanacijo bank. Sanacija in izbris sta bila po njegovem mnenju v skladu z ustavo, moti pa ga, da vlada socialno najšibkejšim in nepoučenim podrejencem, ki so finančne instrumente kupovali na bančnih okencih, ni povrnila izgub.