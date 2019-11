Fabijan: Sezname za prenos na DUTB posredovale banke same

Ljubljana, 4. novembra - Pred preiskovalno komisijo DZ o delovanju DUTB je danes kot zadnji pričal nekdanji član sveta Banke Slovenije Janez Fabijan. Kot je dejal, so jim banke same posredovale seznam podjetij za prenos terjatev, glede postopkov sanacije bančnega sistema pa je menil, da bi v centralni banki ravnali zelo narobe, če ne bi tako, kot so.