Komisija o delovanju DUTB zaslišala prve priče

pripravila Janja Zalar in Jure Bernard

Ljubljana, 7. oktobra - Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) je danes začela z zaslišanji prič. Mitja Mavko, Janez Škrubej, Stanislava Zadravec Caprirolo in Katarina Knapič Lapajne so pojasnjevali postopke ocenjevanja vrednosti terjatev, njihovega prenosa na DUTB, pa tudi primere prodaj.