Počivalšku zelena luč odbora DZ za vodenje gospodarskega resorja

Ljubljana, 12. marca - Odbor DZ za gospodarstvo je danes predstavitev kandidata za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška z 10 glasovi za in dvema proti ocenil kot ustrezno. Člane odbora so med drugim zanimali ukrepi za soočanje s posledicami koronavirusa, državni turistični holding, povečevanje dodane vrednosti, lesna industrija.