V Bruslju ne komentirajo ukrepov na mejah Slovenije in Avstrije glede koronavirusa

Bruselj, 11. marca - V Evropski komisiji danes niso komentirali ukrepov Slovenije in Avstrije na mejah za preprečitev širjenja novega koronavirusa. Vsi ukrepi morajo biti sorazmerni, usklajeni in temeljiti na znanstvenih dognanjih, so poudarili. A na vprašanje, ali je ravnanje omenjenih držav takšno, so odgovorili, da posameznih ukrepov ne morejo komentirati.