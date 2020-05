Ljubljanski gimnastični center na polno zaživel

Ljubljana, 13. maja - Slovenski reprezentanti in reprezentantke v športni ter ritmični gimnastiki so se danes po dvomesečnem premoru vrnili v svoje domovanje, nacionalni gimnastični center na Viču. Potem ko je dvorana v torek odprla vrata, je center danes na polno zaživel. Reprezentanti so v en glas ponavljali, da so izjemno veseli vrnitve v svoj drugi dom.